Assemblea Cei: comunicato finale. Disoccupazione, povertà, migrazioni, ambiente e terremoto. Presentato sussidio rinnovamento clero

La 70ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana (Aula del Sinodo, 22-25 maggio) ha concentrato la propria attenzione soprattutto sul tema dei giovani. Tra gli altri argomenti affrontati alla luce della “esperienza di prossimità ecclesiale alla vita reale delle persone”, riferisce il comunicato finale dei lavori diffuso oggi, “il dramma della disoccupazione con le responsabilità della politica e di un’economia scivolata nella finanza; la questione ambientale, segnata dall’inquinamento di diverse aree del territorio e dal ritardo tanto nella bonifica, quanto – e più – nell’assunzione di un’ecologia integrale; l’opera educativa e solidale a cui si è interpellati dalle continue migrazioni come dalle diverse forme di povertà che minano le famiglie”. I vescovi si sono inoltre soffermati sulla situazione di “forte difficoltà” in cui versano “le diocesi provate dai recenti terremoti, alle prese con tante famiglie sfollate, chiese distrutte e comunità da ricostruire, mentre un patrimonio culturale e artistico rischia di venir meno”. Non è mancato un riferimento “grato e affettuoso ai presbiteri, dettato dal riconoscimento del loro servizio generoso alla gente”. In questa prospettiva è stato presentato pure il Sussidio sul rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente: frutto del lavoro collegiale dei Pastori, offre proposte qualificate e percorsi di comunione con cui realizzarle.