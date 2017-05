Welfare: Milano, da domani al 27 maggio all’Università Cattolica conferenza internazionale sulla conciliazione famiglia-lavoro

Sarà “A time for renewal: developing a sustainable community, work and family interface” il tema della “7th Work and family conference”, promossa dalla rivista “Community, work & family”, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. “La conferenza – si legge in una nota – chiamerà a raccolta alcuni tra i maggiori studiosi a livello mondiale che operano nel campo di ‘Human resource management’, studi organizzativi, sociologia e psicologia, e costituisce un’occasione preziosa per stimolare il dibattito internazionale” per “individuare nuove tematiche sulle quali concentrare l’attenzione”. Sono oltre 150 gli iscritti, provenienti da più di 50 paesi, che parteciperanno ai tre giorni della conferenza articolata in 16 sessioni parallele, suddivise in workshop, dibattiti, presentazioni di libri e di ricerche dedicati al tema della conciliazione famiglia-lavoro. Tra gli oratori principali figurano Tanja Van der Lippe, dell’Università di Utrecht, Jean-Michel Bonvin, dell’Università di Ginevra, e Tammy Allen, dell’Università di South Florida. I lavori prenderanno il via domani mattina, alle 9, presso l’aula Pio XI dell’Università Cattolica. L’iniziativa è organizzata da Egidio Riva, del centro di ricerca Wwell del Dipartimento di sociologia della Cattolica e docente di Sociologia delle differenze e delle diseguaglianze alla facoltà di Scienze politiche e sociali.