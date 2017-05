Televisione: Rai Vaticano, il Papa in Egitto e a Fatima nella puntata del 29 maggio di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

Il bilancio della storica visita del Papa nel santuario mariano di Fatima apre la puntata di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Rai Vaticano, in onda lunedì 29 maggio, alle ore 2, su Raiuno (con replica domenica 4 giugno alle 12 su Rai Storia). Su Fatima, tra l’altro, intervista al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, card. Muller. Il servizio è di Costanza Miriano. Nella puntata, a cura di Massimo Milone, anche riflettori accesi sull’esperienza dei corridoi umanitari in Italia e Francia, fortemente voluti dal Papa. E ancora le telecamere di Rai Vaticano in Siria, dove l’Ospedale Bambino Gesù, sostenuto da Papa Francesco, sta attuando progetti di sostegno terapeutico e psicologico nei confronti di migliaia di bambini, in un paese messo in ginocchio dalla guerra. Il “viaggio nella memoria” delle visite apostoliche dei Papi, prosegue con il recente viaggio, in Egitto, di Papa Francesco. “Viaggio nella Chiesa di Francesco” a cura di Massimo Milone. Di Paola Coali, Stefano Girotti Zirotti, Costanza Miriano, Nicola Vicenti, la consulenza di Giuseppe Corigliano, la collaborazione di Filippo Di Giacomo, le musiche originali di Giovanni Scapecchi, va in replica domenica 4 giugno, alle ore 12, su Rai Storia e per l’estero, martedì 30, su Rai Italia.