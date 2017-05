Teatro: Firenze, i giovani portano in scena don Milani e La Pira. Concorso promosso dalla diocesi

I giovani portano don Lorenzo Milani e Giorgio La Pira al teatro della Pergola: sabato 10 e domenica 11 giugno il teatro fiorentino ospiterà i due spettacoli vincitori del concorso “In scena la fede”, promosso dalla diocesi di Firenze per i gruppi teatrali giovanili. Giorgio La Pira e don Lorenzo Milani, “due figure profetiche, a tratti scomode ma – spiega una nota della Fondazione La Pira – sempre più attuali nel messaggio e nelle opere, come testimoniato dai recenti annunci di Papa Francesco, che nel prossimo giugno si recherà personalmente a Barbiana, verranno portate in scena a Firenze dall’impegno di due giovani compagnie”. La compagnia teatrale Fiaba Junior, della parrocchia dell’Isolotto, presenterà il musical “Ultimo anch’io”. Si tratta di una produzione messa in scena da un gruppo di ragazzi dai 12 ai 20 anni: a firmare musiche e testi è Alessandro Barbieri, ma l’opera è frutto di una “scrittura collettiva” definita “in vero stile milaniano”. La regia è di Angelo Giamberini e Luca Milani.

La compagnia Passi di Luce di Castelfiorentino proporrà invece “Verso la primavera”: un racconto della vita e del pensiero di Giorgio La Pira con le canzoni scritte appositamente da Nino Mancuso, fondatore del Gen Rosso. Ai testi, insieme a Riccardo Bigi, hanno lavorato i ragazzi stessi della compagnia e i registi, Elena Verdiani e Diego Conforti. Musica dal vivo dell’orchestra Cave Notas diretta dal Maestro Gabriele Centorbi. Lo spettacolo su don Milani sarà in scena la sera di sabato 10 giugno alle ore 21, mentre domenica 11 giugno alle 18 sarà la volta di quello dedicato a La Pira. Per ogni ulteriore notizia in merito, è possibile consultare la sezione “Notizie recenti” del sito della Fondazione La Pira.