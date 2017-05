Sostegno del reddito: Università europea di Roma, domani convegno su fondi di solidarietà per chi perde il lavoro

In tempo di crisi di imprese, grandi e piccole, nazionali e locali, un convegno per capire la centralità strategica del completamento delle recenti riforme del lavoro con le iniziative di sostegno del reddito dei lavoratori che perdono in tutto o in parte il lavoro. Se ne parlerà domani alle 14 all’Università europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190) nel corso del convegno “Il sostegno del reddito dei lavoratori fra iniziativa pubblica e privata. I fondi di solidarietà”. L’incontro sarà aperto da un saluto del rettore p. Pedro Barrajón. Interverranno Pasquale Sandulli , Università europea di Roma, sul concorso del pubblico e del privato nel sostegno del reddito; Giuseppe Sigillò Massara (Link Campus University) su “L’assetto delle prestazioni dei fondi”); Felice Testa (Università europea di Roma e presidente Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, sul sistema dei fondi di solidarietà e sulla soluzione bilaterale delle crisi d’impresa. Roberto Pessi (Luiss) parlerà invece di mercato del lavoro, crisi economica, solidarietà di categoria. Seguiranno alcuni interventi su esperienze a confronto. ne parleranno, tra gli altri, Manuela Gaetani (ministero del Lavoro); Luca Sabatini, (Inps); Giancarlo Durante, presidente Fondo di solidarietà del credito. In occasione del convegno i docenti Luigi Fiorillo e Adalberto Perulli presenteranno il volume “Ammortizzatori sociali e politiche attive per il lavoro” a cura di Roberto Pessi e Giuseppe Sigillò Massara (ed. Giappichelli).