Santa Sede: presidente Trump arrivato in Vaticano per l’udienza con il Papa

Il presidente americano, Donald Trump, è arrivato alle 8.15, puntualissimo rispetto alla tabella di marcia, in Vaticano. La macchina presidenziale, con i vetri scuri e la bandiera Usa a fianco di quella vaticana, ha fatto il suo ingresso dalla Porta del Perugino – accanto a Casa Santa Marta – per arrivare nel Cortile San Damaso, dove oggi sventola la bandiera a stelle e strisce. Il presidente, sceso dalla macchina con la moglie Melania – in nero totale compreso il velo di pizzo che le copre la testa, come la figlia del presidente, Ivanka, subito dietro – è stato accolto da monsignor Georg Ganswein e salutato dal picchetto d’onore delle Guardie Svizzere. Dopo il prefetto della Casa Pontificia, Trump ha salutato uno ad uno i Gentiluomini di Sua Santità, stringendo loro la mano. Poi è stata la volta del seguito del presidente americano. E’ stato monsignor Gaenswein ad accompagnare il presidente nella biblioteca privata del Palazzo Apostolico, dove è prevista l’udienza con il Papa. Prima di entrare, come è prassi, il presidente Trump ha suonato il campanello, e subito dopo è stato accolto da Francesco, con un largo sorriso, prima della foto di rito dei due all’ingresso della biblioteca. Il colloquio è cominciato alle 8.30 in punto. Dopo l’incontro con Francesco, il presidente degli Stati uniti d’America, come di consueto, avrà un colloquio con il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, e con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Nel frattempo Melania visiterà la Cappella Paolina e la Sala Regia. Al termine, il presidente e la First Lady visiteranno la cappella Sistina e la basilica di San Pietro.