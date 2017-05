Salute: Fatebenefratelli Brescia, domani il card. Montenegro alla giornata per il 25° del Centro di pastorale della provincia lombardo veneta

Ci sarà anche il cardinale Francesco Montenegro, presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute della Conferenza Episcopale italiana, domani, giovedì 25 maggio, alla giornata che all’Ircss Fatebenefratelli di Brescia celebrerà il 25° del Centro di pastorale della provincia lombardo veneta. I lavori prenderanno il via alle 10 con l’intervento di don Gianluca Mangeri, direttore dell’Ufficio di Pastorale della salute della diocesi di Brescia, che parlerà de “La collaborazione con la Chiesa locale”. Seguirà la relazione del superiore provinciale, fra Massimo Villa, dedicata a “La Pastorale della salute come manifestazione dell’ospitalità”. Sarà poi la volta di Laura Zorzella, che interverrà su “Da una ‘idea’ alla realizzazione del Centro pastorale provinciale – Storia e attualità”, e del presidente dell’Associazione italiana di Pastorale sanitaria (Aipas), Giovanni Cervellera, che presenterà “Il contributo dell’Aipas all’azione pastorale della Chiesa”. Alle 12, fra Villa presiederà la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, don Carmine Arice, direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale della salute, dialogherà con il cardinale Francesco Montenegro su “La testimonianza della Chiesa italiana nella carità e nella salute”.