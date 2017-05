Papa Francesco: udienza a Trump. Presidente Usa: “Non dimenticherò quello che lei ha detto”. “Abbiamo bisogno di pace”

Vaticano, 24 maggio 2017: Papa Francesco riceve la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump

“Grazie, grazie. Non dimenticherò quello che lei ha detto”. Si è conclusa con queste parole di Donald Trump l’udienza concessa oggi dal Papa al presidente americano, durata circa mezz’ora e cominciata con un “Thank you so much”, “Grazie mille”, pronunciato dal presidente Usa – che ha atteso per qualche minuto il Papa nella Sala del Trono – appena ha visto arrivare il suo illustre ospite, nella biblioteca del suo studio privato. “È un onore molto grande”, ha detto ancora Trump all’indirizzo del Papa, ha riferito il “pool” di giornalisti ammessi all’incontro. Se all’inizio l’atmosfera era un po’ tesa, e Trump sembrava non proprio a suo agio, mentre il Papa ha fatto un sorriso, poi si è riscaldata: quando sono state fatte entrare le delegazioni, al termine del colloquio privato, il Papa sorrideva di più e il clima è diventato molto più familiare, soprattutto quando si sono trovati in tre: il Papa, il presidente Usa e la first lady. Il regalo di Trump al Papa è stato un cofanetto di libri di Martin Luther King: “È un regalo per lei, ci sono i libri di Martin Luther King”, le parole del presidente americano: “Penso che le piacerà. Spero di sì”. Il Papa, come avviene con tutti i capi di Stato, ha regalato a Trump l’Amoris Laetitia, l’Evangelii Gaudium e la Laudato si’: “Questi sono i tre libri che ho inviato a tutti i cattolici”, ha detto Francesco, spiegando al presidente americano che i temi trattati sono “la famiglia, la gioia per l’evangelizzazione e la cura per la casa comune, l’ambiente”. Il Papa ha regalato inoltre a Trump, come aveva già fatto in alcune altre occasioni, il medaglione con il ramoscello di ulivo: “È una medaglia di un artista romano”, ha detto a Trump: “Glielo do perché sia uno strumento di pace”. “We can use peace”, “Abbiamo bisogno di pace”, la risposta di Trump. Altro regalo del Papa per il presidente degli Stati Uniti, una copia dell’ultimo Messaggio per la Giornata mondiale della pace: “L’ho firmato personalmente per lei”, le parole di accompagnamento. Una volta uscito il seguito, il Papa, Trump e Melania si sono ancora intrattenuti. Melania ha anche informato Francesco che sarebbe andata a visitare l’Ospedale Bambin Gesù. Avviatosi verso l’uscita, Trump ha detto al Papa “Good luck”, “Buona fortuna”. L’ultima frase, prima dell’incontro con il cardinale Parolin e le rispettive delegazioni: “Thank you, thank you, I will never forget what you said”, “Grazie, grazie, non dimenticherà mai quello che lei ha detto”.