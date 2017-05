Papa Francesco: oggi un saluto ai bambini ricoverati al Gaslini nel programma “A tutto Gas” di radio fra le note

Il Papa ha salutato oggi i bambini ricoverati presso l’istituto Gaslini con una diretta radio all’interno del programma “A tutto Gas” di Radio fra le note, la prima web radio parrocchiale della diocesi di Genova fondata da don Roberto Fiscer, ex dj sulle navi da crociera, sacerdote e musicista. “Il Papa è intervenuto nel programma ‘A tutto Gas’ che va in onda tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16 dall’Ospedale Gaslini” ha spiegato don Fiscer. “Ha salutato tutti i bambini, ha dato loro appuntamento a sabato pomeriggio e li ha invitati a pregare per lui”. È stato un collegamento breve, ha spiegato ancora don Roberto, “in tutto è durato tra i 2 ed i 3 minuti durante i quali abbiamo anche recitato insieme una Ave Maria”.