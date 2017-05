Papa Francesco: durata circa mezz’ora l’udienza al presidente americano Trump

È durata circa mezz’ora l’udienza privata concessa dal Papa al presidente americano Donald Trump. Intorno alle 9, si è aperta la porta della biblioteca privata ed è stata fatta entrare la first lady, Melania Trump, che ha salutato Francesco, a cui era accanto il presidente Usa: sono apparsi entrambi sorridenti, rilassati e a proprio agio. Melania, dopo alcune parole di saluto, ha fatto benedire dal Papa il Rosario che portava tra le mani. Poi è stata la volta del seguito del presidente americano, guidato dalla figlia di Trump, Ivanka, con il consorte, Jared Kushner. Durante lo scambio di doni, il Papa ha consegnato a Trump – come avviene con tutti i capi di Stato – una copia dell’Evangelii gaudium, dell’Amoris laetitia e della Laudato si’, a cui ha aggiunto il Messaggio della pace di quest’anno e un medaglione in bronzo con il ramoscello d’ulivo. Il Papa ha, inoltre, regalato a tutti i presenti un Rosario e, dopo che il seguito del presidente Usa ha lasciato la stanza, si è intrattenuto ancora a parlare con Trump e la first lady, molto sorridente. Ora la “first couple” americana visiterà la Cappella Sistina e la basilica di San Pietro, poi le loro strade si divideranno: Melania andrà in visia all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il marito salirà al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. Previsto anche un incontro con il premier Paolo Gentiloni. Ivanka, infine, visiterà la Comunità di Sant’Egidio, dove incontrerà a porte chiuse un gruppetto di donne vittime della tratta di esseri umani, insieme a volontarie della comunità che seguono questa problematica.