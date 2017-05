Oms: Medici Cuamm, “soddisfazione” per nomina come direttore “primo africano”

Tedros Adhanom Ghebreyesus è il primo africano a ricoprire il ruolo di direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Etiope, 52 anni, esperto di malaria e da sempre attento ai temi della salute materno-infantile è stato eletto ieri a Ginevra dal voto dei 194 Paesi riuniti nel corso dell’Assemblea Generale dell’Oms. “Alla vigilia dell’Africa Day, che si celebra domani 25 maggio – dichiara don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm – questa nomina evidenzia in maniera molto forte la centralità dell’Africa per la salute del mondo”. “Abbiamo avuto modo di incontrare e lavorare a stretto contatto con il dott. Adhanom prima come ministro della salute e poi come ministro degli esteri dell’Etiopia – continua don Carraro -. Abbiamo potuto apprezzare il suo orientamento ai dati e ai risultati degli interventi di cooperazione affinché i servizi sanitari possano davvero arrivare alle fasce più deboli della popolazione, mamme e bambini in particolare”. Da ministro ha sostenuto la scelta di Medici con l’Africa Cuamm di lavorare per una maggiore integrazione tra le strutture governative e i servizi privati non profit.