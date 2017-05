Migrazioni: convegno Casa della carità. Don Colmegna, “accoglienza è responsabilità di tutti”

“L’accoglienza è una responsabilità di tutti: auspico che altri sindaci della Città metropolitana sottoscrivano il patto per l’ospitalità. Dopo la grande partecipazione popolare alla manifestazione del 20 maggio scorso, oggi torniamo a riflettere sul tema dell’immigrazione: bisogna fare di più per garantire accoglienza e diritti a quanti giungono in Europa e in Italia”. Così il presidente della Casa della carità, don Virginio Colmegna, è intervenuto stamane a Milano all’annuale convegno internazionale organizzato dal Souq – Centro studi sulla sofferenza urbana dell’associazione milanese. L’invito di don Colmegna era rivolto prevalentemente alla città di Milano, dove – ha ricordato – “è stato appena siglato un protocollo per una buona accoglienza, a cui hanno aderito circa 80 sindaci su 134. Ecco, il mio auspicio – ha concluso don Colmegna – è che le adesioni aumentino, perché la sfida dell’immigrazione è cruciale per il nostro futuro”. Nel corso dell’incontro di stamane ha preso la parola anche la leader radicale Emma Bonino: “É fondamentale che insieme all’accoglienza dei migranti ci occupiamo anche della loro integrazione, per evitare che finiscano vittime di lavoro nero e sfruttamento – ha detto Bonino, tra i promotori della campagna ‘Ero straniero’ – e lo strumento principale è quello del lavoro. L’occupazione che è cardine della proposta di legge promossa dalla nostra campagna, che invitiamo tutti a sottoscrivere affinché sia possibile raccogliere le 50mila firme necessarie per presentarla al Parlamento”.