Migranti: nuovo naufragio, recuperati 31 corpi. Moas posta video di imbarcazione che va a fuoco

I corpi di 31 persone sono stati recuperati in mare dopo il naufragio di un barcone con a bordo circa 500 migranti diretto verso l’Italia, avvenuto a circa 30 miglia dalle coste libiche, a largo del porto di Zuara. Lo annuncia su Twitter l’Ong Moas (Migrants offshore aid station), che con la nave Phoenix, la nave Fiorillo della Guardia costiera e un rimorchiatore, coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera stanno operando per salvare le persone.

Current Body Count at 31. Bodies recovered being brought onboard Phoenix. Efforts continue… pic.twitter.com/DdLO1W0I9i — Chris Catrambone (@cpcatrambone) May 24, 2017

Le ricerche di altre persone finite in acqua sono ancora in corso, ma si temono numerosi dispersi. Intanto il co-fondatore del Moas posta un video con le immagini in diretta di un’altra imbarcazione che va a fuoco.