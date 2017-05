Germania: Kirchentag della Chiesa evangelica tedesca, cinque giorni di festa nel 500° della Riforma

Inizia oggi il 36° Kirchentag, il congresso-assemblea della Chiesa evangelica tedesca che sarà il punto centrale delle grandi celebrazioni giubilari per i 500 anni della Riforma luterana. Sarà un evento speciale questo Kirchentag: sarà celebrato sull’asse tra Berlino e Wittenberg (la città dove risiedeva come monaco agostiniano Martin Lutero, e dove, il 31 ottobre 1517, affisse sulle porte della Schlosskirche, la chiesa del castello, le sue famose 95 tesi che diedero origine alla riforma protestante). Proprio a Wittenberg, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 maggio, verranno celebrati i momenti assembleari liturgici e di festa, con la presenza ipotizzata di oltre centomila fedeli riformati provenienti da tutto il mondo. Le grandi celebrazioni ecumeniche si terranno invece prossimamente a settembre e ottobre 2017. Ma la scelta degli organizzatori della Ekd, la Chiesa evangelica in Germania, è stata quella di ampliare la proposta, coinvolgendo nell’organizzazione di feste, eventi, incontri e accoglienza a 360° anche altre otto città: Dessau, Erfurt, Halle, Eisleben, Jena, Weimar, Lipsia e Magdeburgo, tutte dell’ex Germania dell’Est. Momento spettacolare sarà il confronto della cancelliera Angela Merkel e dell’ex presidente degli Usa, Barack Obama, entrambi protestanti, con un musicista e una insegnante statunitensi, e un’assistente sociale e uno studente tedeschi. La manifestazione si terrà domani alle 11 davanti alla Porta di Brandeburgo di Berlino.