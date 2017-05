G7 Taormina: Unicef, domani evento simbolico sulla spiaggia di Palermo e nomina Pietro Bartolo “Goodwill Ambassador”

In vista del G7 di Taormina, domani 25 maggio, sulla spiaggia di Palermo l’Unicef realizzerà un evento simbolico: centinaia di barchette di carta cercheranno di raggiungere la terra, proprio a sottolineare le fragili imbarcazioni su cui tanti bambini e ragazzi migranti e rifugiati soli sono costretti a viaggiare, rischiando la vita per fuggire da guerre, violenze e abusi. Protagonisti dell’iniziativa i tanti studenti, volontari e alcuni ragazzi migranti e rifugiati dei centri di accoglienza in Sicilia. Durante l’evento Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, verrà nominato Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia. Parteciperanno Justin Forsyth, vice direttore generale Unicef; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; l’ammiraglio Gaetano Martinez, Guardia costiera – Corpo delle Capitanerie di Porto; Paolo Rozera, direttore generale Unicef Italia; volontari Unicef, studenti di Palermo, ragazzi migranti ospiti dei centri di prima e seconda accoglienza.