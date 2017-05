Famiglie: Forum Lecce, domani l’incontro con i candidati alle amministrative di giugno per sottoscrivere la “Carta di impegno”

Sottoscrivere una “Carta di impegno per la famiglia” per “aprire sempre più l’azione politica e amministrativa a una visione innovativa, che miri a sostenere i bambini, i giovani, le persone disabili, gli anziani, partendo dalla cura e dalla valorizzazione del sistema-famiglia”. È questa la richiesta che il Forum delle associazioni familiari della provincia di Lecce, avanzerà domani, giovedì 25 maggio, ai candidati alle prossime amministrative di Lecce e dei Comuni del Salento che parteciperanno all’incontro che si terrà dalle 18 presso le Officine Cantelmo di Lecce. L’obiettivo – si legge in una nota – è “la sottoscrizione di alcuni impegni” perché “in ‘chiave familiare’ molti problemi della comunità si possono affrontare con maggiore incisività di quanto si possa ottenere considerandoli isolatamente”. I partecipanti, candidati alla carica di sindaco e di consigliere, “potranno esprimere tre opzioni d’impegno all’interno di diverse alternative – spiega la presidente del Forum provinciale di Lecce, Maria Assunta Corsini – che vanno dall’adozione di politiche tariffarie più eque, a tempi di lavoro che consentano alla coppia, con particolare riguardo per la donna, una più agevole conciliazione con gli impegni familiari, al sostegno alla genitorialità”. “Un sindaco/consigliere realista – recita la ‘Carta’ – è attento alle necessità dei cittadini che deve amministrare, e sa che deve scegliere le priorità con concretezza, dando il suo contributo per migliorare non solo il proprio territorio, ma tutta la società italiana”. I nomi dei firmatari saranno pubblicati sul sito del Forum regionale delle associazioni familiari di Puglia (www.forumfamigliepuglia.org).