Famiglia: Forum Puglia, a Bari “laboratorio” per ragazzi e genitori e convegno su fisco e famiglia

Sarà un viaggio nel rapporto genitori-figli quello organizzato il 26 maggio dalle 17.30 alle 19,30 nel Centro di ascolto per le famiglie San Paolo Stanic a Bari (via Marche 1). “Un vero e proprio laboratorio per ragazzi/e e genitori”, spiega Valentina Marzano, coordinatrice del centro di ascolto. L’evento è cura di Antonella Favia, promosso dal Caf Cap San Paolo Stanic, gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II onlus in convenzione con il Comune di Bari e rientra nell’ambito della “Lunga festa della famiglia” organizzata per il mese di maggio dal Forum delle associazioni familiari di Puglia. Il 27 maggio, sempre nell’ambito della festa, è in programma il convegno “Un fisco per la famiglia. Buone prassi e proposte per la Puglia”, al quale intervengono il governatore Michele Emiliano e il presidente nazionale del Forum delle famiglie, Gigi De Palo. A moderare il dibattito il giornalista di Rai 3, Enzo Quarto. A seguire una tavola rotonda con Antonio De Caro ed alcuni sindaci pugliesi. Obiettivo del convegno, spiega Lodovica Carli, presidente Forum famiglie di Puglia, “affrontare il tema della denatalità facendo proposte concrete in tema di leva fiscale”. De Palo illustrerà il Fattore Famiglia, “rimasto sulla fermo sulla carta” anche se “a livello comunale molte amministrazioni hanno iniziato ad adottarlo anche per modulare tutte le tariffe comunali dalla Tari alla Imu”. Agli amministratori regionali e comunali, prosegue Carli, il Forum chiede “di capire come, sia a livello regionale, sia a livello comunale, la politica possa riconoscere i carichi familiari, i carichi dei figli in particolare, ma non solo dei figli minori, visto il prolungamento dell’età in famiglia. Partendo dalla considerazione che il figlio non è un bene privato ma un bene comune per tutta la società”.