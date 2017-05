Fafce: 1° giugno dal Papa per i 20 anni di fondazione. Renard, “famiglia modello di costruzione sociale”

(Bruxelles) Compie vent’anni di vita la Federazione europea delle Associazioni familiari cattoliche (Fafce). L’anniversario sarà celebrato a Roma dove il 1° giugno, Giornata internazionale dei genitori, si svolgerà un incontro con Papa Francesco, si legge in una nota diffusa oggi dalla sede di Bruxelles. Nata nel 1997, la Fafce riunisce associazioni di 14 Paesi europei ed è presente e attiva presso il Consiglio d’Europa, la Conferenza delle Ong internazionali e la piattaforma dell’Ue per i diritti fondamentali. “La nostra organizzazione si è sviluppata progressivamente a partire da un piccolo incontro di alcune associazioni di famiglie dopo la fine della guerra fredda”, spiega Antoine Renard, presidente Fafce dal 2009. La Federazione ha sempre cercato di “dare un contributo alla società attraverso proposte che favoriscono le politiche europee a vantaggio delle famiglie, nel rispetto delle competenze nazionali in materia di diritto di famiglia”. Fafce, che si fonda sulla dottrina sociale della Chiesa cattolica, a Roma vivrà un momento di consacrazione solenne “alla Vergine Maria nella festa della Visitazione, prima di avere la gioia di incontrare il Papa”. La famiglia “è un capolavoro della Creazione: speriamo di trovare l’ispirazione per perseguire la nostra azione in questo spirito e presentare i rapporti familiari come modello di costruzione sociale per l’Europa e per il mondo”, conclude Renard.