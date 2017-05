Diocesi: Trento, venerdì prima visione del film di Ermanno Olmi sul card. Martini

Venerdì 26 maggio a Trento (teatro san Marco, via s. Bernardino 6 – ore 20.30) viene presentato, in prima visione per il capoluogo, l’ultimo film di Ermanno Olmi “Vedete, sono uno di voi”, dedicato al card. Carlo Maria Martini, già arcivescovo di Milano, scomparso nel 2012. La proposta cinematografica è dell’Ufficio diocesano comunicazioni e della sezione regionale dell’Ucsi, in vista della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, in calendario domenica prossima, 28 maggio, sul tema “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. “L’esperienza di vita del vescovo gesuita – spiegano gli organizzatori – offre gli ‘occhiali’ di cui parla il Papa nel messaggio per la Giornata, per rileggere la storia civile italiana e guardare avanti”. Alla proiezione sarà presente anche l’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi.