Diocesi: Rieti, il 4 giugno la 13ª edizione di “Cammina con noi”

Dal santuario di Poggio Bustone alla riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile: è su questo percorso, lungo 11 km, che si snoderà, il 4 giugno, la 13ª edizione di “Cammina con noi”, camminata promossa dalla diocesi di Rieti, con il comune di Rieti, con il Movimento cristiano lavoratori, con la Moschea della pace di Rieti, con la Sesta Opera San Fedele Rieti, con la Pia Unione Sant’Antonio di Padova, con il Club Alpino Italiano di Rieti, con Rieti Meeting Atletica, con la riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, con Asm Rieti. Il percorso è parte del Cammino di Francesco, percorribile a piedi, in mountain bike, a cavallo, guardando dall’alto la Valle Santa Reatina. Tutti, spiegano gli organizzatori, possono partecipare a questo cammino naturalistico, culturale, spirituale, credenti, non credenti, credenti in religioni diverse, bambini ed anziani. La partecipazione è libera. Per informazioni: info@fondazionecamminodifrancesco.it – nazzareno.figorilli@mclrieti.it. Tel. 335.6294606. La partecipazione è gratuita.