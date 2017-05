Diocesi: Lamezia Terme, domani un incontro a conclusione dell’undicesimo anno della Scuola di dottrina sociale della Chiesa

A conclusione dell’undicesimo anno della Scuola di dottrina sociale della Chiesa, promossa dalla diocesi di Lamezia Terme, si terrà domani mattina una conferenza stampa in cui sarà presentato il percorso formativo svolto nell’ultimo anno nelle tre sedi diocesane della scuola, i progetti già avviati e quelli che partiranno in futuro in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Toniolo di Verona. L’iter di quest’ultimo anno, spiega la diocesi, ha avuto al centro i temi dell’economia e del lavoro, in vista della Settimana sociale dei cattolici a Cagliari, nel prossimo mese di settembre, in cui tutta la Chiesa italiana rifletterà sulla questione del lavoro per trovare nuove vie ispirate al Vangelo e al Magistero sociale della Chiesa e dare risposte alle sfide del nostro tempo. All’incontro con i giornalisti, domani, interverranno don Fabio Stanizzo, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e delegato diocesano per l’Università Cattolica, e Giuseppe Caruso del Progetto “Policoro”.