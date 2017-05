Diocesi: Grosseto, sabato il 15° pellegrinaggio mariano Marrucheti-Campagnatico

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio….”. L’antico inno a Maria farà da traccia al 15esimo pellegrinaggio da Marrucheti a Campagnatico, verso il santuario di Santa Maria delle Grazie nella diocesi di Grosseto, in programma sabato 27 maggio. Con il pellegrinaggio la diocesi conclude il mese mariano. Appuntamento alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Marrucheti, dove, dopo un momento di preghiera iniziale, si aprirà il cammino di circa 12 chilometri verso Campagnatico, scandito dalla preghiera del Rosario, dai canti, da riflessioni, da spazi di silenzio per la preghiera personale. L’arrivo è previsto intorno alle 20: i pellegrini saranno accolti e rifocillati dalla popolazione del paese e alle 21 il vescovo presiederà la Messa solenne nel santuario mariano, con l’atto di affidamento alla Madonna.

La partecipazione al pellegrinaggio è libera e spontanea e si potrà raggiungere Marrucheti o Campagnatico con i mezzi privati. Nel caso in cui l’auto venga lasciata a Campagnatico sarà attiva una navetta per trasportare i pellegrini a Marrucheti per l’avvio del pellegrinaggio.

L’ufficio pastorale, come ogni anno, organizza un bus (costo 10 euro a persona) con partenza dal Seminario (via Ferrucci) alle ore 16 per coloro che intendono fare il pellegrinaggio a piedi e alle ore 19.45 per chi, invece, intende partecipare solo alla Messa. Ci sono ancora dei posti disponibili. Per prenotarsi: pastorale.gr@gmail.com oppure telefonare allo 0564 29044.