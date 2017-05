Diocesi: Firenze, il programma delle iniziative per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

Domenica 28 maggio, nella Festa dell’Ascensione, l’arcivescovo di Firenze, il cardinale Giuseppe Betori, presiederà alle 10.30 nella cattedrale di Santa Maria del Fiore la celebrazione eucaristica nella quale – si legge in una nota – “richiamerà le parole del Papa che fanno da filo conduttore agli eventi che l’arcidiocesi – impegnata in un cammino sinodale che la predispone al dialogo e all’ascolto – ha promosso” in occasione della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Venerdì 26 maggio, dalle 16, l’auditorium della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze ospiterà il convegno su “I media tradizionali e la rete testimoni di un’umanità nuova?” condotto dal giornalista Antonio Lovascio. Dopo il saluto dell’arcivescovo, saranno Chiara Giaccardi, dell’Università Cattolica di Milano, e Marco Bardazzi, direttore Comunicazione dell’Eni, ad introdurre la riflessione e a dialogare con uno studente liceale e uno universitario, insieme alla presidente dell’Ucsi Toscana, Sara Bessi. Mercoledì 30 maggio, dalle 21, all’auditorium Stensen verrà proiettato il film “Lo and Behold – Internet: il futuro è oggi” di Werner Herzog. A seguire incontro e discussione con il pubblico. A giugno è invece in programma “Next stop… giovani! Don Milani e La Pira”, con due appuntamenti al Teatro della Pergola. Sabato 10 giugno, alle 21.15, sarà proposto “Ultimo anch’io”, testo sul priore di Barbiana messo in scena dalla Compagnia teatrale “Fiaba Junior”. Domenica 11 giugno, alle 18, sarà la volta di “Verso la primavera”, musical dedicato al “sindaco santo” dal gruppo teatrale “Passi di luce”. Parte del ricavato di entrambi gli spettacoli sarà devoluta ad un progetto per giovani sostenuto dall’associazione “Agata Smeralda”.