Diocesi: Crema, domani presentazione del libro “Una Chiesa secondo il Concilio. Il ministero episcopale di Carlo Manziana a Crema (1964-1982)”

Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 21, presso la Sala Rossa del palazzo vescovile di Crema verrà presentato il libro “Una Chiesa secondo il Concilio. Il ministero episcopale di Carlo Manziana a Crema (1964-1982)”, a cura di don Pier Luigi Ferrari, edito da Morcelliana. Interverranno il vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti, Giorgio Vecchio dell’Università di Parma e mons. Carlo Ghidelli, vescovo emerito di Lanciano-Ortona e già segretario di mons. Manziana.

Il volume raccoglie gli atti del Convegno di studi tenutosi a Crema, in occasione del 50° anniversario dell’ingresso in diocesi, il 18 ottobre 2014. L’iniziativa, che ha avuto come partner anche l’Isacem-Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI, ha intenso approfondire la figura di questo vescovo della Chiesa italiana, passato attraverso l’esperienza del campo di concentramento di Dachau e l’assistentato nella Fuci, prima di approdare nella diocesi lombarda, che guidò dal 1964 al 1982, attuando le risultanze del Concilio Vaticano II. Il ricco ministero di Manziana emerge nelle messe a fuoco di Fulvio De Giorgi, Paolo Trionfini, Guido Formigoni, Giorgio Vecchio, Angelo Lameri, Mariangela Maraviglia, Silvia Scatena e Carlo Ghidelli.