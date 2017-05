Diocesi: Casale Monferrato, nel fine settimana iniziative su “Il volto orientale della Chiesa cattolica”

Sono tre gli appuntamenti in programma per il fine settimana, a Casale Monferrato, per scoprire meglio “Il volto orientale della Chiesa cattolica” grazie alla presenza di una delegazione dell’eparchia di Košice guidata dall’eparca monsignor Milan Chautur. Le iniziative sono promosse, nell’ambito del ciclo “Cantiere Speranza”, dal Servizio per la Pastorale liturgica della diocesi di Casale Monferrato. Nella serata di venerdì 26 maggio, la sala “Carlo Cavalla” della curia vescovile ospiterà, alle 21, la conferenza su “La tradizione bizantina nel mondo slavo: la Chiesa greco-cattolica in Slovacchia” tenuta da padre Róbert Jáger, biblista e portavoce dell’eparchia di Košice. Nel pomeriggio di sabato 27, invece, sarà la suggestiva cornice della Biblioteca del Seminario ad accogliere, alle 16, il Concerto di canti liturgici bizantini proposto dal Coro dei seminaristi dell’eparchia slovacca. Domenica 28 maggio, infine, presso il santuario della Madonna di Crea, monsignor Milan Chautur, eparca di Košice, presiederà alle 10.30 la Divina Liturgia in rito bizantino il cui schema – si legge in una nota – “è sostanzialmente analogo a quello della Santa Messa della Chiesa latina”.