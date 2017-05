Comunicazioni sociali: Messina, sabato la Giornata dei media diocesani

Sabato 27 maggio, alle ore 10,30, nella cappella S. Maria all’Arcivescovado (via I Settembre 119), a Messina, si terrà la “Giornata dei media diocesani”, attraverso un incontro con il conduttore e giornalista Rosario Carello sul tema “La potenza delle storie: Informano. Creano consenso. Portano speranza o disperazione”. L’incontro, promosso dall’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, in collaborazione con la Libreria Paoline di Messina, è stato organizzato in occasione della 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (domenica 28 maggio) che quest’anno ha per tema “’Non temere, perché io sono con te’ (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”.

L’incontro è aperto a tutti, ma in modo particolare a coloro che hanno attinenza con il mondo dei media e che svolgono un servizio nelle comunità parrocchiali. Un invito speciale è rivolto ai giornalisti.