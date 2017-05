Cei: mons. Galantino (segretario generale), “grazie al card. Bagnasco per il servizio assicurato con dedizione e pazienza”

“Grazie per il servizio che ha assicurato con dedizione e con pazienza alla nostra Conferenza, alle nostre Chiese, al Paese e ora anche alle Chiese d’Europa”. Così mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha ringraziato il presidente uscente della Conferenza episcopale italiana, card. Angelo Bagnasco, al termine della Messa nella basilica di San Pietro, che ha aperto la terza giornata dell’Assemblea dei vescovi italiani. Richiamando un passaggio dell’omelia del card. Bagnasco, nella quale aveva immaginato l’apostolo Paolo “come in mezzo a un mare vasto, esposto ad ogni vento, dove l’impresa appare difficile e forse impossibile”, il segretario generale, rivolgendosi al presidente uscente, ha sottolineato che “anche è il mare è il contesto culturale che ha marcato e segnato i dieci anni della presidenza sua”. “Come Paolo, lei ha saputo predicare a tutti, senza cercare di compiacere, non ha cercato il consenso, il plauso, è rimasto fedele alla verità ricevuta”, ha ricordato mons. Galantino. “Possa sentirsi sostenuto, oltre che da quel Roveto ardente che è Cristo, anche dalla stima, dalla riconoscenza e dalla fratenità dell’intero nostro episcopato”, ha concluso il segretario generale della Cei.