Cei: card. Bassetti (nuovo presidente), uno scout sempre con lo zaino pronto

Uno scout sempre con lo zaino pronto per andare là dove la Chiesa, lo Spirito, lo chiama. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, appena scelto da Papa Francesco come nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana, si racconta, in un’intervista rilasciata al settimanale cattolico regionale dell’Umbria, “La Voce”, e rilanciata dal Sir. A 75 anni, si è presentato di nuovo con lo zaino dal Papa, che però invece di accettare la sua lettera di dimissioni ha prorogato il suo mandato alla guida dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, “donec aliter provideatur”. E oggi, dunque, affidandogli il suo nuovo incarico, Francesco ha provveduto diversamente. L’immagine dello zaino, nell’intervista, ritorna anche in una frase di don Primo Mazzolari: “Quando tu sei stanco nel cammino e butti in terra lo zaino, perché non ce la fai più a portarlo, e ti accasci sul tuo zaino, la Chiesa è l’ambulanza che ti raccoglie”. Nel citarla, il cardinale la definisce un’immagine perfetta della Chiesa di Papa Bergoglio: “Una Chiesa abitata dalla gioia di condividere il Vangelo, sempre guardando il volto di Cristo e china sull’uomo. China sull’uomo perché la Chiesa è un ospedale da campo”.