Cei: card. Bassetti (nuovo presidente), “il progetto di Dio è come una freccia, arriva sempre a destinazione”

“Interessarsi ai problemi della gente, e questo me lo ha insegnato tanto il Papa, senza una profonda dimensione spirituale non servirebbe a niente”. Lo dichiara il cardinale Gualtiero Bassetti, appena scelto dal Papa alla guida della Cei, in un’intervista rilasciata al settimanale cattolico regionale dell’Umbria, “La Voce”, e rilanciata dal Sir. Nell’intervista, Bassetti parla anche della speranza: quella cristiana “l’ho capita fino in fondo in un piccolo paese della Valnerina quando ho detto ‘com’era bello il vostro paese’ e un uomo m’ha preso per la mano e m’ha detto ‘no, il nostro paese è bello’”. “Lui – rileva l’arcivescovo – è dalla parte della speranza perché non si ferma a un desiderio, non si ferma a un sogno ma fa sì che il suo sogno sia come il sogno di Dio, perché Dio quando sogna opera sull’uomo. Quindi la speranza ti porta non soltanto a sognare, a progettare, ma ti porta ad operare. Bisogna intanto noi credere in questa speranza, farcene testimoni e apostoli e al tempo stesso infonderla. Nella Bibbia Dio dice: ‘Io faccio nuove tutte le cose, ma non ve ne accorgete?’. Il progetto di Dio è come una freccia: noi non ce n’accorgiamo ma arriva sempre a destinazione”.