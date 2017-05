Card. Bassetti: Tv200 e inBlu Radio, “piena collaborazione e disponibilità”

Tv2000 e inBlu Radio esprimono “le più sentite congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro” al nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. “Assicurando la piena collaborazione e disponibilità le due emittenti della Cei rinnovano l’impegno e il contributo alla missione che impegnerà nei prossimi anni il neo presidente e l’intera Chiesa Cattolica – si legge in una nota -. Consapevoli dell’importante ruolo dei mezzi di comunicazione Tv2000 e inBlu Radio continueranno a lavorare al servizio della Chiesa e dell’intera società civile non dimenticando la grande responsabilità nei confronti della gente, degli ultimi e di tutti coloro che ogni giorno con fiducia e devozione seguono le nostre emittenti”. Tv2000 e InBlu Radio ringraziano inoltre il cardinale Angelo Bagnasco per la sincera e assidua attenzione dimostrata in questi ultimi anni.