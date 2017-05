Card. Bassetti: Papa ha avuto “coraggio”, “crede alla capacità dei vecchi di sognare”. “Cosa più importante” la telefonata dei ragazzi di “Mondo x”

Vaticano, 24 maggio 2017: il presidente della Cei Gualtiero Bassetti incontra i giornalisti (Siciliani-Gennari/SIR)

“Nell’apprendere la notizia della nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana, il mio primo pensiero riconoscente va al Santo padre per il coraggio che ha mostrato nell’affidarmi questa responsabilità al crepuscolo della mia vita”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il cardinale Gualtiero Bassetti, appena scelto da Francesco come nuovo presidente della Cei, dopo il cardinale Bagnasco, sulla base della terna a lui presentata dai vescovi italiani. “È davvero un segno che crede alla capacità dei vecchi di sognare”, ha commentato citando l’Apocalisse: “Anche i vecchi avranno dei sogni e delle visioni”. “La cosa che mi ha dato grande gioia, in questo momento in cui è avvenuto qualcosa al di sopra delle mie forze, è una cosa piccolissima ma per me un segno importante”, ha rivelato il cardinale: “Una telefonata affettuosa dei ragazzi di ‘Mondo x’ di Padre Eligio, che mi hanno detto: ‘Continua ad essere un papà per noi’. L’ho ritenuta la cosa più importante”.