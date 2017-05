Card. Bassetti: mons. Fontana (Arezzo), “la nostra Chiesa si stringe attorno a lui in un grande, affettuoso abbraccio”

“Siamo davvero felici e soddisfatti per la nomina del cardinal Bassetti, del nostro cardinal Bassetti, alla presidenza della Conferenza episcopale italiana, e tutta la Chiesa aretina-cortonese-biturgense si stringe attorno a lui in un grande, affettuoso abbraccio”: così ha commentato a caldo l’arcivescovo Riccardo Fontana questa mattina, pochi minuti dopo che il cardinal Angelo Bagnasco aveva annunciato la sua nomina da parte del Papa. Lo ricorda una nota appena diffusa dall’arcidiocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. L’arcivescovo Fontana, in questi giorni a Roma assieme ai vescovi italiani, fin da ieri – appena reso noto il risultato della terna dei tre vescovi da proporre a papa Francesco per la nomina del successore del cardinal Bagnasco alla guida dei vescovi italiani – aveva espresso il suo profondo compiacimento per il risultato e l’auspicio “che il cardinal Bassetti venisse scelto dal Papa”.

“Oggi, pochi minuti dopo le 10, al termine della S. Messa in san Pietro – ricorda la nota -, quell’auspicio è diventato realtà e il cardinale di Perugia-Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, guiderà i vescovi italiani per i prossimi cinque anni e, assieme alla Chiesa italiana, la Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in festa per la nomina di colui che è stato suo pastore per dieci anni, dal 21 novembre 1998 al 16 luglio 2009”.

Bassetti fece, difatti, il suo ingresso ufficiale in diocesi il 6 febbraio 1999, all’inizio della novena della Madonna del Conforto e il vescovo Riccardo, questa mattina ricordando il suo primo incontro con la Chiesa aretina, lo ha invitato ad Arezzo per la celebrazione della Madonna del Conforto il prossimo 15 febbraio, giorno in cui verrà ufficialmente aperto anche il Sinodo diocesano. “Il card. Bassetti ha risposto con gioia all’invito”, conclude la nota.