Card. Bassetti: mons. Cetoloni (Grosseto), lo caratterizzano “sapienza, costanza, spirito di fraternità e capacità di valorizzare tutti”

“Affidiamo l’amico e fratello cardinale Gualtiero Bassetti a san Lorenzo e alla Madonna delle Grazie, esprimendo a lui tutta la fraterna vicinanza della Chiesa di Grosseto”. Così il vescovo Rodolfo Cetoloni, da Roma dove sta partecipando ai lavori della 70ª Assemblea generale della Cei, saluta la nomina, da parte di papa Francesco, del cardinale Bassetti a presidente dei vescovi italiani.

“Quello che viene affidato a don Gualtiero – dice il vescovo Cetoloni – è certamente un impegno grande a favore della Chiesa italiana, che lo stima per la sua dedizione, affabilità e capacità di incidere quando si tratta di affrontare temi belli e centrali come l’adesione a Gesù, il seguirlo seriamente e con maturità, l’appartenenza ecclesiale, la dedizione, così come i temi che toccano il vissuto quotidiano della gente: il lavoro, il futuro dei giovani, la formazione dei preti, l’esperienza cristiana come patrimonio da custodire, ma soprattutto da proporre. Il cardinal Bassetti lo fa col sorriso, unito alla chiarezza e alla forza della convinzione. Personalmente lo conosco da quando era giovane prete a Firenze e io giovane frate. Poi le occasioni si sono moltiplicate negli anni, fino a quando ci siamo ritrovati insieme nella Conferenza episcopale toscana, chiamati ad essere pastori di porzioni di Chiesa nella nostra terra”. E “lì ho percepito ancora più netti la sua sapienza, la sua costanza, lo spirito di fraternità che lo ha animato sempre e la capacità di valorizzare tutti. Ora – continua il vescovo Cetoloni – gli viene chiesto un impegno molto gravoso, ma il cardinal Bassetti sa di poter contare sulla fiducia di papa Francesco e di tutta la Cei: il Signore sa far frutto nel terreno dell’unità e della fiducia!”.

Il rapporto tra il cardinal Bassetti e Grosseto si è cementato soprattutto negli anni del suo episcopato nella diocesi di Massa Marittima-Piombino, quando furono varie le occasioni di collaborazione e di condivisione di impegni. Poi in occasione della nomina di mons. Agostinelli, per molti anni suo vicario generale ad Arezzo, a vescovo di Grosseto. Nel 2005 il vescovo Franco accolse Bassetti a Grosseto come ospite d’onore per le celebrazioni laurenziane. Fu lui a presiedere la processione del 9 agosto e il pontificale di san Lorenzo.