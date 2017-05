Card. Bassetti: mons. Agostinelli (Prato), “è persona che sa dialogare e valorizzare i carismi dei suoi collaboratori”

“Conosco la levatura spirituale, umana come anche l’animo pastorale di Bassetti. Non è innanzitutto un teologo e nemmeno un cattedratico, ma è un vero pastore, un uomo che sta in mezzo ai sacerdoti e alla gente, è persona che sa dialogare e valorizzare i carismi dei suoi collaboratori”. Così il vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli, commenta la nomina del cardinale Gualtiero Bassetti a presidente della Conferenza episcopale italiana. “Sono contento e non potrei essere altrimenti”, aggiunge mons. Agostinelli. “La gioia del vescovo – si legge in una nota della diocesi pratese – nasce soprattutto dalla lunga amicizia e dalla collaborazione tra i due: quando Bassetti è stato per oltre dieci anni alla guida della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Agostinelli è stato il suo principale collaboratore come vicario generale, fino alla nomina di quest’ultimo a vescovo di Grosseto”.