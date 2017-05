Card. Bassetti: Mineo (Ceis), “un autentico pastore”. Per noi “un vero papà oltre che un amico prezioso”

“Il card. Bassetti che per tanti di noi è semplicemente don Gualtiero è un grande amico del Ceis. È di casa nella nostra comunità di Città della Pieve che si trova nella sua arcidiocesi”. È il commento di Roberto Mineo, presidente del Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi, alla nomina del card. Gualtiero Bassetti alla presidenza della Conferenza episcopale italiana. “Sono molto felice che i vescovi della Penisola e il Papa abbiamo scelto un autentico pastore. In questi primi cinque anni di vita del Ceis di Città della Pieve, la più grande comunità in Europa, il card. Bassetti ci è stato sempre molto vicino. Spesso è venuto in comunità per trovare i nostri ragazzi. Li ascolta senza fretta e ha sempre per loro una parola paterna. L’ultima volta che li ha incontrati è stato il giorno di Pasqua, il 16 aprile scorso, fermandosi a fare i selfie con ciascuno di loro. Al Ceis don Gualtiero è un vero papà oltre che un amico prezioso”.