Card. Bassetti: Martinez (Rns), “Conosciamo le sue virtù umili e forti e la sua docilità allo Spirito nella promozione del bene comune e del laicato cattolico”

Il Rinnovamento nello Spirito “saluta con gioia la nomina del card. Gualtiero Bassetti a presidente della Conferenza episcopale italiana. La sua esperienza e saggezza spirituale sono state apprezzate dal Santo Padre che lo ha voluto chiamare a questo prezioso servizio alla comunione”. È quanto si legge in un messaggio di Salvatore Martinez, presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, a commento della nomina. “Conosciamo le virtù umili e forti dell’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e la sua docilità allo Spirito nella promozione del bene comune e del laicato cattolico. Siamo certi – conclude Martinez – che saprà distinguersi in continuità con i suoi predecessori nell’assicurare al Santo Padre la più bella testimonianza del popolo di Dio e delle comunità ecclesiali che sono in Italia. Continueremo a pregare per lui e per il suo ministero”.