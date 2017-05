Card. Bassetti: il saluto “fraterno” della comunità islamica al nuovo presidente Cei. “Sua nomina porti frutti nel dialogo”

“Salutiamo con spirito fraterno la scelta del card. Bassetti a presidente della Conferenza episcopale italiana fiduciosi che questo nuovo percorso porti nuovi frutti nell’ambito del dialogo cristiano cattolico islamico iniziato più di un anno fa a Roma tra esponenti della Cei e rappresentanti delle Comunità islamiche d’Italia”. È l’imam Kamel Layachi della Comunità islamica del Veneto a salutare a nome dei musulmani in Italia il nuovo presidente dei vescovi italiani augurando a lui e ai vescovi delle 225 diocesi italiane “buon lavoro”. “In un mondo dilaniato da violenze, ingiustizie e migrazioni dei popoli – scrive l’imam – la collaborazione tra istituzioni e leader religiosi diventa fondamentale per educare alla pace, al mutuo rispetto e al vivere comune”. “ Possa Dio illuminare i nostri cuori e guidare i nostri sforzi per essere a servizio del bene comune nel nostro paese l’Italia”.