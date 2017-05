Card. Bassetti: i rallegramenti della Conferenza episcopale umbra al nuovo presidente Cei

La Conferenza episcopale umbra (Ceu) “si rallegra per la stima manifestata dai vescovi italiani nei confronti del proprio presidente, cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve. Ringrazia Papa Francesco per averlo scelto quale presidente della Conferenza episcopale italiana, confermando la stima e l’apprezzamento manifestato dall’episcopato della Nazione”. È quanto si legge in una nota, diffusa poco fa dalla Ceu, dopo la notizia della nomina del card. Gualtiero Bassetti alla presidenza della Cei. “La ricca umanità del cardinale Bassetti, la sua profonda spiritualità, la sua lunga e feconda esperienza pastorale, la sua attenta vicinanza ai sacerdoti e ai Seminari, la sua costante premura per i poveri e le persone in difficoltà – si legge nel testo – ci inducono a pensare che il suo servizio alle Chiese che sono in Italia, nell’interpretazione fedele dell’insegnamento del Pontefice, le sosterrà nell’impegno di annunciare e diffondere la gioia del Vangelo e la letizia dell’amore. I vescovi umbri accompagnano con la preghiera e la vicinanza fraterna il nuovo importante e delicato ministero al quale oggi il loro presidente viene chiamato”.