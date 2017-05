Card. Bassetti: Fondazione Migrantes, “collaborazione totale” al neo presidente della Cei

La Fondazione Migrantes con il suo presidente, mons. Guerino Di Tora, e il direttore generale, mons. Gian Carlo Perego, esprime “gioia” per la nomina, da parte di Papa Francesco, del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, a nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana. “Nell’assicurare al neo presidente la collaborazione totale e nel formulargli gli auguri più fervidi di buon lavoro, la Migrantes ringrazia Papa Francesco per questa nomina”, si legge in una nota. Inoltre la Fondazione ringrazia il card. Angelo Bagnasco che ha guidato la Conferenza episcopale italiana negli ultimi 10 anni e che è stato “molto vicino al tema della mobilità umana e alle nostre iniziative e proposte”.