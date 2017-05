Card. Bassetti: Fisc, “gli assicuriamo il nostro lavoro per raccontare la sua opera”

La Fisc, a nome di tutti i giornali diocesani d’Italia, “accoglie con gioia la nomina del cardinale Gualtiero Bassetti alla presidenza della Conferenza episcopale italiana”. In un messaggio di auguri al nuovo presidente la Federazione, cui fanno capo 191 testate diocesane, ricorda che “da sempre il card. Bassetti ha dimostrato, non solo a parole, la vicinanza al mondo della comunicazione e dell’informazione. Siamo certi che continuerà a sostenere e incoraggiare coloro che sono in prima linea nel comunicare la Chiesa, la vita degli uomini e delle donne di oggi. Voci della Chiesa, della gente, di chi non ha voce, giornali che danno voce a chi non fa cronaca ma fa storia. Gli assicuriamo il nostro lavoro per raccontare la sua opera. Grazie al card. Angelo Bagnasco che ha guidato la Cei negli ultimi dieci anni per l’attenzione e il sostegno verso i media diocesani”.