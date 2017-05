Card. Bassetti: don Di Noto (Meter), “le auguriamo tutto il bene che nasce dal cuore dei piccoli e la sosterremo con la nostra preghiera”

L’augurio di “tutto il bene che nasce dal cuore dei piccoli, dei deboli, dei fragili e di tutti coloro cha accolgono, ascoltano, leniscono le ferite del male nell’opera dell’Amore”. A rivolgerlo al card. Gualtiero Bassetti, nuovo presidente della Cei, è don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter onlus, insieme all’intera associazione impegnata nella tutela dei bambini . “Il vescovo abbia sempre uno ‘stile di padre’, accogliente e in ascolto dei deboli e dei ‘crocifissi della storia’ e che ‘protegga i bambini’. Più volte – osserva don Di Noto – il contenuto delle omelie” del card. Bassetti “sottolineavano questo nuovo corso per le comunità cristiane”. “Nel ringraziarla per le tante volte che ha sostenuto Meter e incoraggiato il suo operato contro gli abusi e a tutela dei bambini – prosegue il fondatore dell’associazione – la sosterremo con la nostra preghiera e, se ce lo permette, la incoraggiamo a continuare l’opera a servizio dei piccoli, sia contro gli abusi che nel processo di sostegno educativo alle famiglie e alle fragilità delle nostre comunità”. Infine l’invito ad Avola (Siracusa), nella sede di Meter.