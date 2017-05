Card. Bassetti: don Carron (Cl), “grati per la paternità con cui ci ha sempre accompagnato”

“A nome mio e di tutti gli amici del Movimento di Comunione e Liberazione vorrei esprimere la gioia per il nuovo compito che il Santo Padre ha voluto affidare a sua eminenza nella vita e nella missione della Chiesa come presidente della Conferenza episcopale italiana”. Lo scrive don Julián Carrón, alla guida di Cl dal 2005, in un messaggio al card. Gualtiero Bassetti. “Siamo grati per la paternità con cui ci ha sempre accompagnato e per come ci guida oggi nella sequela a papa Francesco di cui vogliamo essere sempre più figli ricordando costantemente l’invito e le parole che sua eminenza ci ha rivolto lo scorso anno durante la Santa Messa celebrata a Rimini per gli esercizi spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione: ‘Ancora oggi quella chiamata ad annunciare Cristo come fatto presente, come avvenimento che si ripete incessantemente nella storia dell’umanità e non solo come evento accaduto nel passato, ci si presenta davanti come esperienza ineludibile del nostro essere cristiani […]. Essere mendicanti di Cristo, ecco l’ideale massimo!'”. Don Carrón coglie l’occasione anche per ringraziare il card. Angelo Bagnasco per la dedizione con cui ha guidato la Cei, “espressione di un profondo amore alla Chiesa e alla vita del nostro popolo”.