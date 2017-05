Card. Bassetti: De Palo (Forum famiglie), “lieti della nomina gli assicuriamo massima disponibilità ad un impegno comune”

“Siamo lieti della nomina del nuovo presidente della Cei nella persona del cardinal Gualtiero Bassetti. Da subito assicuriamo la nostra massima disponibilità ad un impegno comune su temi che sappiamo essere nel cuore del cardinale”. Lo afferma Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, in una dichiarazione appena diffusa. Dal presidente del Forum anche il ringraziamento al card. Angelo Bagnasco “che abbiamo sempre sentito vicino in questi dieci anni di incarico. Un’amicizia ed un sostegno che non ci sono mai venuti meno e che porteremo nel nostro cuore e nella nostra memoria”.