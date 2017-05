Card. Bassetti: Costalli (Mcl), “una nuova vitalità, non solo alla Chiesa istituzionale, ma ancor più alla comunità ecclesiale”

“La sua nomina a nuovo presidente della Cei ci riempie di gioia. La sua competenza, la sua vita ecclesiale, la sua umanità nella vita pastorale di ogni giorno, che l’ha contraddistinta in tanti anni di conoscenza diretta fanno della sua nomina la scelta migliore in assoluto”. Lo scrive il presidente del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl), Carlo Costalli, in un telegramma inviato al card. Gualtiero Bassetti, neo presidente dei vescovi italiani. “Eminenza – afferma Costalli – siamo certi che lei saprà dare una nuova vitalità, non solo alla Chiesa istituzionale, ma ancor più alla comunità ecclesiale e allo stesso laicato cattolico associato”.