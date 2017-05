Card. Bassetti: Corsinovi (Misericordie Toscana), “grande gioia per la nomina e grazie a Papa Francesco per aver guardato a un pastore della nostra Chiesa”

“Grande gioia per la nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana del cardinal Gualtiero Bassetti, ringraziando Papa Francesco per aver guardato a un pastore proveniente dalla Chiesa toscana”. È quanto esprime il presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, a nome di tutti i fratelli e le sorelle di Misericordia della Toscana. “Corsinovi – si legge in una nota – si è anche congratulato per la nomina direttamente con la Misericordia della cittadina natale di Bassetti, Marradi, a cui il cardinale è ancora molto legato e alla Misericordia di Firenze, di cui Bassetti è stato, durante la sua esperienza fiorentina, capo di guardia sacerdote”.