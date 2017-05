Card. Bassetti: Centro “La Pira” di Cassano all’Ionio, “estimatore del pensiero e dell’azione del sindaco di Firenze”

“Viva soddisfazione e gratitudine al Santo Padre, per l’importantissima nomina del cardinale Gualtiero Bassetti, a presidente della Conferenza Episcopale italiana, in un momento particolare della condizione civile e sociale del nostro Paese”. È quanto esprime il Centro studi “Giorgio La Pira” della diocesi di Cassano all’Ionio in una nota. Riferendosi al riconoscimento ricevuto dal card. Bassetti nel marzo 2016, il Centro studi “Giorgio La Pira” ricorda che “la città di Cassano all’Ionio ha avuto già modo di apprezzare in maniera diretta le grandi doti di umanità e di profonda fede, in occasione del conferimento del Premio nazionale ‘Giorgio La Pira – Città di Cassano’, per esserne un estimatore del pensiero e dell’azione del sindaco di Firenze.