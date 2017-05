Card. Bassetti: card. Betori (Firenze), “lieti che un nostro sacerdote abbia ricevuto la stima da parte dei vescovi italiani e del Santo Padre”

Il card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Forenze, a nome di tutta la Chiesa fiorentina si rallegra per la nomina del card. Gualtiero Bassetti a presidente della Cei che dà onore al clero fiorentino, che già ebbe il card. Silvano Piovanelli per lunghi anni vicepresidente della Cei: “Siamo lieti che un altro nostro sacerdote abbia ricevuto la stima da parte dei vescovi italiani e del Santo Padre. Al card. Bassetti i migliori auguri e tutto il sostegno per questo nuovo incarico. La Chiesa di Firenze, che tanto gli deve per il servizio svolto in importanti ruoli, lo accompagna nel nuovo incarico di così grande responsabilità, con l’affetto e la preghiera”.