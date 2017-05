Card. Bassetti: Avvenire, “costante e sincera collaborazione”

In un messaggio inviato al cardinale Gualtiero Bassetti il Comitato di redazione di Avvenire, “in rappresentanza dei giornalisti che formano il corpo redazionale e assieme a tutta la comunità di lavoro del giornale”, ha espresso al porporato “le più sentite e vive congratulazioni per la nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana”.

“Come cronisti del quotidiano dei cattolici italiani – scrivono i rappresentanti della redazione di Avvenire -, ci sentiamo impegnati attraverso le nostre pagine cartacee e il sito Internet a offrire il nostro contributo alla missione della Chiesa che è in Italia, certi che per avere un Paese sempre più solidale, aperto, accogliente anche i mezzi di comunicazione svolgano un ruolo di primo piano nella formazione di una coscienza che abbia come riferimento il bene comune”. Nel messaggio, infine, la redazione, sottolineando la vicinanza a Bassetti “nell’inizio di questo nuovo e impegnativo incarico” garantisce al neoeletto presidente della Cei una “costante e sincera collaborazione”.