Card. Bassetti: Alleanza Cattolica, “un arricchimento per l’intera comunità nazionale”

“Auguri di ottimo lavoro” sono stati espressi da Alleanza Cattolica, associazione ecclesiale di laici che studiano e diffondono la Dottrina sociale della Chiesa al cardinale Gualtiero Bassetti, neo presidente della Conferenza episcopale italiana. In una nota l’Associazione “ringrazia il cardinale Angelo Bagnasco per i dieci anni trascorsi alla sua guida, in particolare per la sua azione a difesa della vita e della famiglia”. Alleanza cattolica “esprime la certezza che la lunga e proficua esperienza pastorale del nuovo presidente della Cei costituirà un arricchimento per l’intera comunità nazionale, indirizzando i cattolici italiani ad affrontare con il suo insegnamento e con la sua guida le impegnative sfide antropologiche e sociali all’ordine del giorno”.