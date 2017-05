Card. Bassetti: ai giornalisti, “vi apro il cuore”, “grazie del servizio prezioso che fate”

Vaticano, 24 maggio 2017: il presidente della Cei Gualtiero Bassetti incontra i giornalisti (Siciliani-Gennari/SIR)

Si è aperta e si è conclusa con un “grazie” ai giornalisti la prima dichiarazione pubblica del cardinale Gualtiero Bassetti da presidente della Cei. “Innanzitutto voglio dire grazie per l’attenzione della stampa, che io sempre ho tanto apprezzato”, ha esordito il porporato nell’atrio dell’Aula Paolo VI, dove si è svolto il primo incontro con gli operatori della comunicazione: “La vostra, più che una professione, la ritengo una missione importante”. “Con tanta fiducia, già in questo piccolo comunicato, vi apro il cuore”. Alla fine della lettura del comunicato, Bassetti si è rivolto di nuovo ai giornalisti, dando loro appuntamento per la conferenza stampa di domani, a conclusione della 70ª Assemblea della Cei: “Grazie del servizio prezioso che fate”.